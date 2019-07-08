Украина передает Нидерландам материалы дела о крушении MH17 в Донбассе

Киев, 8 июля. Украина передает Нидерландам материалы уголовного дела о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом. Об этом сообщил замглавы министерства юстиции Украины Сергей Петухов.

Петухов напомнил, что в 2017 году министры юстиции Украины и Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве в расследовании дела о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины. В рамках данного соглашения была запущена процедура передачи материалов уголовного дела голландской стороне.

«Сегодня соглашение уже действует — Нидерланды начали по нему процедуру передачи уголовного производства с Украины», — написал Петухов на своей странице в Facebook.

Петухов также добавил, что судебное разбирательство по делу о крушении малайзийского авиалайнера начнется 9 марта 2020 года в Гааге.

Напомним, 17 июля 2014 года в Донбассе потерпел крушение малайзийский авиалайнер, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

В середине сентября 2018 года министерство обороны РФ направило Нидерландам материалы собственного расследования. По данным ведомства, малайзийский Boeing был сбит советской ракетой, которая была произведена в 1986 году в Московской области. В том же году ракета была доставлена в воинскую часть противовоздушной обороны Прикарпатского военного округа, которая располагалась на территории Украинской ССР. После распада СССР ракета осталась в распоряжении Вооруженных сил Украины.