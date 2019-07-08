Медведев одобрил проект частной трассы из России в Китай

Москва, 8 июля. Председатель кабинета министров РФ Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной российской дороги «Меридиан».

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на копию протокола совещания у премьер-министра, Медведев поручил министерству транспорта РФ и министерству экономического развития РФ консультировать «Русскую холдинговую компанию», которая является инициатором проекта, в вопросах привлечения инвесторов. Также активную поддержку реализации проекта должны оказывать министры транспорта, финансов, строительства и экономического развития.

Отмечается, что компания к настоящему моменту выкупила более 80% территории, где расположится дорога. Она соединит Западную Европу и Китай. Планируется, что строительство трассы будет начато от границы с Казахстаном.

Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей. Его реализация будет осуществляться без государственного финансирования. Однако инвесторы подчеркивают, что государство должно обеспечить им минимальный доход в размере 35 млрд в год, уточняет издание.