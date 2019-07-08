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Экономика

Поставки вина из Грузии в Россию могут запретить

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Совет Госдумы обсудит запрет на поставки вина из Грузии

Совет Госдумы планирует сегодня рассмотреть вопрос о введении запрета на поставки вина и воды из Грузии, а также на денежные переводы в республику. Об этом журналистам сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня на Совете Государственной думы поднимем вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в республику», — заявил депутат.

По его словам, эти меры необходимы в связи с тем, что недружественные действия с грузинской стороны должны иметь адекватную оценку.

Совет Госдумы обсудит запрет на поставки вина из Грузии

«С сегодняшнего дня прекращается авиасообщение с Грузией. Это решение было принято заранее, и большое количество туристов уже выехали из Грузии. Есть какая-то часть, которая там остается. Но мы видим, что русофобское настроение по-прежнему присутствует в Грузии. Это подвергает опасности граждан России. Мы видим, как разные бесчинствующие элементы нападают на наших туристов, останавливают наши машины, срывают георгиевские ленточки. В этих условиях мы считаем, что подобные действия недопустимы», — подытожил парламентарий.

Напомним, президент России Владимир Путин принял решение запретить авиакомпаниям РФ летать в Грузию с 8 июля. Позже министерство транспорта России сообщило о закрытии полетов в страну грузинским авиакомпаниям.

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