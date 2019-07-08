Зеленский обратился к Путину и пригласил на встречу в Минске. События дня. ФАН-ТВ

Зеленский обратился к Путину Долгожданная встреча президентов России и Украины может наконец состояться. «Надо поговорить» — именно с такими словами Владимир Зеленский пригласил коллегу Владимира Путина в Минск, чтобы обсудить наболевшее. Впрочем, участие в переговорах могут принять и другие иностранные лидеры: «Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске», — сказал Зеленский. А вот анонсированный телемост между Киевом и Москвой Зеленский раскритиковал. Как и Служба безопасности Украины — она призывает национальный Совбез и президента не допустить совместного эфира «России-1» и NewsOne. В ином случае последний может потерять лицензию на вещание в Незалежной. Напомним, что российский и украинский телеканалы решили провести телемост с гражданами обеих стран. Но инициатива нашла немало противников. Сейчас у здания NewsOne проходит митинг с требованием отменить эфир, запланированный на 12 июля. Правда, в России надеются, что этого не произойдет.

Извинение за хамство Грузинский телеканал «Рустави 2» извинился за оскорбления в адрес Владимира Путина. И, как ни в чем не бывало, возобновил свое вещание. В руководстве назвали подобную грубость недопустимой, но, как ни странно, пожаловались на угрозы и попытку цензуры от грузинских властей. Скандал разразился в ночь на понедельник, когда журналист Георгий Габуния ярко, но крайне грубо зажег в эфире «Рустави 2». Во вступлении к своей авторской передаче он обрушился потоком нецензурной брани на президента России и, более того, на его родителей. Оскорбления были настолько жесткими, что даже процитировать их было бы неэтично. В итоге Габуния не нашел поддержки ни у кого — журналиста единогласно осудили как власти Грузии, так и граждане, которые вышли на протест у здания телеканала в Тбилиси и потребовали уволить грубияна. Впрочем, несмотря на извинения руководства, работы он пока так и не лишился.

Жертвы стихии Неуклонно растет число погибших от наводнений в Иркутской области. Жертвами стихии стали уже 23 человека, еще восемь числятся пропавшими без вести. Но, несмотря на это, ситуация в регионе все-таки стабилизируется. По данным МЧС, сейчас подтоплены лишь город Тулун и поселок Октябрьский, хотя за последние две недели паводки настигли более сотни населенных пунктов. Но сейчас это, увы, не единственный повод для беспокойства. Казалось бы, утихшие пожары в Иркутской области разгораются с новой силой. За последние три дня их площадь возросла с 57 тыс. до 75 тыс. га, в четырех районах области введен режим ЧС. Огонь пока не добрался до поселений, но местным жителям, конечно, не стоит терять бдительность.