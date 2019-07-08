Черчесов признался в желании прокатиться под мостами Петербурга в белые ночи

Санкт-Петербург, 8 июля. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что ни разу не приезжал в Петербург как турист и заявил о желании прокатиться под мостами в белые ночи.

Черчесов отметил, что неоднократно бывал в Петербурге, однако всегда в качестве игрока или тренера.

«Никогда не приезжал в советский Ленинград или уже современный Петербург туристом, — приводит его слова «Петербургский дневник». — Вот до сих пор, представьте себе, не сложилось! Надеюсь, что мне все-таки удастся восполнить этот пробел».

Тренер сборной посетовал, что у него пока что нет возможности ощутить всю красоту и величие Северной столицы.

«Его центр — с Невским проспектом, Дворцовой площадью с Эрмитажем, сама Нева и ее знаменитые мосты — кто же такое не оценит?! — поделился он размышлениями. — Врать не буду: под разводными мостами кататься в белые ночи пока не приходилось. Может, еще повезет».

Журналисты обратили внимание Черчесова на то, что, если город получит право провести у себя финал Лиги чемпионов в 2021 году, то сроки проведения мероприятия совпадут с белыми ночами.

«Хорошая мысль, это было бы великолепно! — отреагировал главный тренер российской сборной. — При этом я абсолютно уверен, что у Петербурга есть хорошие шансы обойти Мюнхен, который также выставил свою кандидатуру».

Собеседники также спросили Черчесова, не доставалось ли ему от петербургских болельщиков, когда он приезжал в город в качестве тренера клубов, которые являются ярыми оппонентами местного «Зенита».