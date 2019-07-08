Названа предварительная розничная стоимость Aurus Senat Sedan

Москва, 8 июля. Стала известна предварительная розничная стоимость автомобилей Aurus Senat Sedan. По данным Минпромторга РФ, она составит около 18 млн рублей.

Представитель ведомства уточнил, что точная цена для коммерческих заказчиков будет определена после открытия шоурума, пишет РИА Новости. Предзаказы на лимузины и седан этой марки Минпромторг начал принимать 15 февраля.

Шоурум, по словам главы министерства Дениса Мантурова, откроют в одной из башен в «Москва-Сити» до начала августа

Как сообщал ранее телеканал 360, российский проект «Кортеж» был запущен в 2013 году. Aurus является его рыночным названием. В рамках проекта разрабатываются седан, лимузин, внедорожник и минивэн. Над созданием премиальных машин работают специалисты научно исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).