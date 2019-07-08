Грузинская певица Теона Контридзе решила не отменять концерты в России

Москва, 8 июля. Грузинская джазовая певица Теона Контридзе, проживающая в Москве, решила не отменять концерты в России. Она отметила, что ее выступление, запланированное на 5 октября, пройдет в обычном режиме.

Концерт Контридзе состоится в «Мире» на Цветном бульваре в Москве.

«Я не планирую ничего отменять и в обычном режиме встречусь со своей публикой. Я живу в Москве и не вижу в этом никакой проблемы», — сказала Теона Контридзе в комментарии РИА Новости.

Ранее другая грузинская джазовая исполнительница, Нино Катамадзе, поддержала протестующих в Тбилиси и заявила, что больше не будет выступать в России. Позже стало известно, что билеты на концерт Катамадзе в Москве пока остаются в продаже, и в случае отмены мероприятия певице может грозить выплата большой неустойки.

Напомним, с 20 июня в Грузии проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы окружили здание грузинского парламента, где находились представители РФ. Позже делегаты были вынуждены покинуть Грузию.

Президент страны Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию «врагом». Эксперты же сходятся во мнении, что к протестам в Тбилиси может быть причастна американская сторона, которая заинтересована в нагнетании антироссийских настроений в грузинском обществе. Экс-председатель правительства России Сергей Степашин выразил уверенность, что за беспорядками в Тбилиси стоит Госдепартамент США.

Президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, а туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству было поручено обеспечить возвращение россиян на родину.