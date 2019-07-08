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Следовавший в Берлин Boeing-737 экстренно возвращается во «Внуково»

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Следовавший в Берлин Boeing-737 экстренно возвращается во «Внуково»

Москва, 8 июля. Пассажирский лайнер Boeing-737, следовавший рейсом Москва — Берлин, возвращается в столичный аэропорт «Внуково». Об этом в понедельник сообщает издание Nation News со ссылкой на свои источники.

Согласно данным портала Flightradar, самолет авиакомпании UTair, следовавший в немецкую столицу, подал сигнал о ЧП на борту.

О причинах произошедшего пока ничего неизвестно.

По данным Telegram-каналов, ссылающихся на экстренные службы, командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за технических неполадок в системе кондиционирования.

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