Следовавший в Берлин Boeing-737 экстренно возвращается во «Внуково»

Москва, 8 июля. Пассажирский лайнер Boeing-737, следовавший рейсом Москва — Берлин, возвращается в столичный аэропорт «Внуково». Об этом в понедельник сообщает издание Nation News со ссылкой на свои источники.

Согласно данным портала Flightradar, самолет авиакомпании UTair, следовавший в немецкую столицу, подал сигнал о ЧП на борту.

О причинах произошедшего пока ничего неизвестно.

По данным Telegram-каналов, ссылающихся на экстренные службы, командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за технических неполадок в системе кондиционирования.