Эксперт рассказал об угрозах ПРО США в Европе и способах ее нейтрализации Россией

Американские системы противоракетной обороны Aegis Ashore, которые должны были появиться в Польше полтора года назад, не прошли необходимых испытаний. Об этом сообщило издание The National Interest.

По данным американского аналитического издания, противоракетный щит НАТО над Европой, создаваемый, как заявлялось изначально, для отражения иранских атак, в прошлом году прошел лишь семь из одиннадцати запланированных испытаний. Кроме того, строительство объектов в Польше проходит с большим отставанием от запланированного графика — на данный момент оно составляет 18 месяцев. Из-за этого эффективность американской системы ПРО в Европе остается под вопросом, считают эксперты, опрошенные The National Interest.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал Федеральному агентству новостей эту публикацию американских журналистов.

«Здесь не надо заниматься шапкозакидательством. Система Aegis, как морская, так и наземная — весьма эффективное высокотехнологичное оружие, которое неоднократно доказывало свои возможности. В частности, в тестовом испытании эсминец ВМС США, оснащенный системами Aegis, сумел запустить противоракету, которая уничтожила на высоте 250 км аварийный спутник. Это говорит о возможностях этой системы как с точки зрения ракетного перехвата, так и с точки зрения ее потенциала как противоспутникового оружия», — отметил Игорь Коротченко.

Что же касается сроков сдачи и запуска позиционного района американских ПРО в Польше, то военный эксперт считает, что их срыв не трагичен.

«Важно, что стратегически, пусть не сейчас, но через какое-то время, позиционный район американской ПРО в Польше будет введен в боевую эксплуатацию. Ее шахтные установки позволяют загружать не только противоракеты, но и ударные крылатые ракеты вроде Tomahawk. При этом польские руководители и военные вообще не смогут это контролировать. Учитывая это, мы исходим из самых худших сценариев, вплоть до того, что системы Aegis в Польше будут использоваться не для обороны, а для нападения», — сказал Коротченко.

Собеседник ФАН объяснил, что российская система предупреждения ракетного нападения засекает пуск межконтинентальной баллистической ракеты, а вот пуск Tomahawk засечь невозможно до момента, пока они не приблизятся к воздушному пространству РФ.

«Чтобы нейтрализовать эту угрозу, наш Генштаб, анализируя ситуацию, предлагает конкретные военно-политические решения, которые позволят держать под контролем эту деятельность американцев в Польше. Плюс, на случай форс-мажорных обстоятельств, у нас есть способы нейтрализации возможных атак», — подчеркнул Коротченко.

По его словам, относиться к ПРО США в Европе надо со всей серьезностью.