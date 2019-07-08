В Госдуме рассказали, как Россия вынудит Грузию отказаться от русофобских провокаций

В Грузии прошла волна массовой отмены гостиничных броней российскими туристами. Как заявил в интервью ТАСС основатель и руководитель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили, статистика отмен бронирования гостиничных номеров доходит до 60%. Данную ситуацию прокомментировал заместитель председателя Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат Сергей Кривоносов.

По мнению парламентария, экономические меры, которые принимает Россия в ответ на провокации, вынудят Тбилиси пересмотреть подход к отношениям с Москвой.

«Нужно будет дальше наблюдать ситуацию, какую политику выберет руководство Грузии, потому что, в первую очередь, нас волнует вопрос безопасности наших туристов», — заявил депутат Федеральному агентству новостей.

Парламентарий спрогнозировал ухудшение экономической ситуации в Грузии из-за прекращения туристического потока из России.

«Экономика туризма Грузии пострадает. Экономические проблемы заставят руководство Грузии пересмотреть свое отношение, потому что это была провокация по отношению к нашей делегации. И, конечно, будем надеяться, что здравый смысл восторжествует», — заявил Сергей Кривоносов.

Конфликт разгорелся после приезда российской делегации в Грузию. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел на место председателя парламента и говорил на русском языке. Позже депутат сообщил, что он занял кресло по предложению грузинской стороны. Кроме того, существует регламент, предусматривающий предоставлять почетное место именно председателю Генассамблеи, которым и является депутат. Это официальное выступление представителя России крайне сильно возмутило грузинскую оппозицию. Депутату припомнили его отношение к грузино-осетинскому конфликту 2008 года. На площади собрались демонстранты, которые пришли с плакатами о «русских оккупантах». Дело дошло до беспорядков, которые вылились в столкновения полиции с оппозицией.

21 июня президент России Владимир Путин подписал приказ о временном запрете российским авиакомпаниям пассажирских перевозок в Грузию, который вступил в силу 8 июля. В этот же день вступило в силу решение министерства транспорта РФ о приостановке полетов грузинскими авиакомпаниями на территорию Российской Федерации. Российским туроператорам рекомендовано прекратить продажу туров в Грузию. Перед правительством РФ была поставлена задача о возвращении всех российских туристов из Грузии.