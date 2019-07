Новые авианосец и БДК станут звездами военно-морского салона в Санкт-Петербурге

IX Международный военно-морской салон откроется 10 июля в Санкт-Петербурге. Экспозиция салона разместится в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо» общей площадью свыше 15000 кв. метров, на открытых площадях и акватории Финского залива, а также у причалов Морского вокзала. Корреспондент Федерального агентства новостей выяснил, какие новинки и экспонаты салона ждут посетителей.

Первоначально предполагалось совместить это мероприятие по датам проведения с проводившимся в Подмосковье 25—30 июня Международным военно-техническим форумом «Армия-2019». Но такое решение создавало серьезные трудности как для участников, так и для гостей салона и форума. В итоге организаторы МВМС подали заявление в Минпромторг о переносе дат проведения салона на первую половину июля…

Как и на восьми предыдущих, на IX МВМС будут продемонстрированы возможности предприятий по проектированию и производству военно-морской и морской техники, вооружения, судового оборудования, комплектующих систем, элементов и материалов.

Организатором МВМС-2019 является министерство промышленности и торговли РФ. Также салон проводится при участии министерства обороны РФ, министерства иностранных дел РФ, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, правительства Санкт-Петербурга и Рособоронэкспорта.

Примечательно, что несмотря на непростую международную обстановку и антироссийские санкции стран Запада, МВМС продолжает сохранять статус международного мероприятия. Например, среди его участников числятся не только отечественные АО «ОСК», ГК «Ростех», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение, ОАО «Концерн «Морское подводное оружие-Гидроприбор» и ФГУП «Крыловский государственный научный центр», но и иностранные предприятия, такие как BrahMos Aerospace (Индия), BunSun Electronics Co. Ltd. (Китай), EAO AG (Швейцария), Icotek GmbH (Германия), ODU GmbH & Co. KG (Германия), SonarTech Co., Ltd (Республика Корея) и так далее.

Добавим к этому информацию, озвученную 5 июля представителем департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитаном 1 ранга Игорем Дыгало.

«Планируется, что МВМС-2019 посетят около 50 официальных делегаций из более чем 30 государств. В настоящий момент уже зарегистрировано более 350 участников, из них 28 иностранных компаний из 19 стран», — заявил он.

Стоит также упомянуть еще один момент, подчеркивающий статус российского ОПК как одного из ведущих игроков на международном военно-морском «поле». Накануне открытия МВМС-2019 пресс-служба Рособоронэкспорта опубликовала информацию, согласно которой портфель заказов компании в части продукции для ВМС превышает 5 млрд долларов.

«Это на несколько лет вперед обеспечивает загрузку предприятий, которые в рамках импортозамещения добились возможности строить корабли полностью из российских комплектующих», — сообщили в пресс-службе компании.

По словам главы Рособоронэкспорта Александра Михеева, компания поставляет корабли различных классов, от кораблей океанской зоны до патрульных катеров и десантно-штурмовых лодок, а также полный набор вооружения и техники для них.

«Кроме того, мы готовы к трансферу технологий в данной области и имеем компетенции в строительстве и оснащении береговых инфраструктурных объектов», — добавил глава компании.

Впрочем, вернемся к описанию МВМС-2019.

В рамках конгрессно-делового раздела салона будет проведено более 20 мероприятий, в том числе четыре научные конференции, из которых, как нам кажется, наибольший интерес представляет X Международная конференция «Военно-морской флот и судостроение в современных условиях».

Ну и, конечно, столь представительное мероприятие, как IX Международный военно-морской салон, никак не могло обойтись без парусов, летящих над волнами. Поэтому при поддержке Парусного союза Санкт-Петербурга будет проведена ставшая традиционной детская парусная регата на приз МВМС.

Впрочем, будем честными: большую часть посетителей салона будут интересовать отнюдь не парусные суда. Хотя появление на Неве в преддверии Главного военно-морского парада реплики флагмана Петра Великого, парусного линейного корабля «Полтава» — это, конечно, событие!..

И все же большинство гостей МВМС-2019 придет взглянуть на современные боевые корабли и катера.

Эскадра у Морского вокзала

К сожалению, уже ставшее с 2015 года привычным отсутствие на салоне иностранных вымпелов, похоже, останется неизменным. Отчасти, впрочем, оно будет компенсировано большим количеством вымпелов российских. В частности, у причалов Морского вокзала и на прилегающей акватории будут представлены следующие единицы:

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов». Головной фрегат этого проекта, «Адмирал флота Советского Союза Горшков», с 26 февраля совершает первый в своей истории дальний морской поход, де-факто завершая к текущему времени настоящую «кругосветку».

Корвет проекта 20380 «Стойкий». Любопытно, что на данный момент этот корвет вместе со своим «систершипом» «Бойким» завершает дальний поход в Северную Атлантику. В ходе этого похода корветы Балтийского флота не только провели электронные пуски противокорабельных ракет и отразили воздушный налет условного противника, но и, как считается, осуществили слежение за натовскими кораблями, принимавшими участие в противолодочных учениях Dynamic Mongoose 2019.

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи». Это головной МРК из числа новейших «Каракуртов». Бывший «Ураган», угодивший под «пресс» новых веяний в отечественной каронимике.

Малый ракетный корабль проекта 21631 «Серпухов». Это пятый «Буян-М». Первоначально вошел в состав 41-ой бригады ракетных катеров Черноморского флота. В августе 2016 года совместно с однотипным МРК «Зеленый Дол» нанес удар «Калибрами» из восточной части Средиземного моря по объектам джихадистов в Сирии. Позже совершил переход в Балтийск, где вошел в состав 36-й бригады ракетных катеров Балтфлота.

Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Евгений Кочешков». Корабли этого проекта (шифр «Зубр») относятся к самым большим кораблям на воздушной подушке в мире. Первоначально ожидалось, что на салон отправится «систершип» «Кочешкова» — «Мордовия», но этот корабль пока остается в ремонте, что и вызвало замену.

Десантный катер проекта 21820 «Мичман Лермонтов». Шифр проекта — «Дюгонь». «Лермонтов» является представителем серии новейших российских десантных катеров на воздушной каверне. Предназначен для скоростной переброски морем и высадки на необорудованное побережье людских контингентов, колесной и гусеничной техники.

Новейший скоростной транспортно-десантный катер проекта 02510 (он же «БК-16») «Д-2110». Предназначен для использования подразделениями спецназначения при проведении операций на реках или в прибрежной морской зоне. Построен на судостроительном заводе «Рыбинская верфь» (входит в АО «Концерн «Калашников»).

Патрульный катер проекта 12150 «П-389». Шифр проекта — «Мангуст».

Безэкипажный катер типа «Сканда». Выполненный на базе моторной лодки БЛ-680 он предназначен для оснащения противоминных кораблей проекта 12700.

Большой гидрографический катер проекта 19920 «Евгений Гницевич». Шифр проекта — «Баклан». БГК проекта 19920 занимаются обеспечением боевой и повседневной деятельности кораблей, частей береговых войск, военно-морских баз и полигонов.

Многофункциональный модульный катер проекта 23370 «Валерий Рождественский». Представляет собой универсальную платформу катамаранного типа с большим рабочим участком главной палубы и с установленным на нем комплексом съемного специализированного оборудования и технических средств, в том числе в составе контейнерных модулей.

Пограничный патрульный корабль 2 ранга проекта 22120 «Камчатка». Шифр проекта — «Пурга». «Камчатка» относится к серии скоростных многоцелевых кораблей береговой охраны ледового класса.

Пограничный сторожевой катер 1 ранга проекта 12200. Шифр проекта — «Соболь». Катер предназначен для перехвата быстроходных целей, охраны прибрежной зоны, обеспечения сохранности природных ресурсов, охраны прибрежных коммуникаций, судов, искусственных сооружений.

Пограничный сторожевой катер 2 ранга проекта 12150. Все тот же «Мангуст», но уже не в варианте катера ВМФ, а в варианте катера Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ. Именно такие катера стали одними из главных героев прошлогодних событий на Азовском море.

А также рейдовый водолазный катер проекта 23040 «РВК-1064», морской буксир проекта 02790 «МБ-95» и судно на воздушной подушке СНВ П-900. Всего, согласно информации организаторов, на МВМС-2019 анонсировано появление 17 кораблей, катеров и судов из состава Военно-Морского Флота и Пограничной службы ФСБ России, а также 20 катеров предприятий-участников салона.

От «Ламантина» до «Бореев»

Отметим, что отсутствует какая-либо информация о появлении на салоне отечественных эсминцев и подводных лодок. Это может говорить о том, сколь непростая ситуация с кораблями этих классов сложилась на Балтийском флоте к 2019 году.

Добавим к этому еще один момент. Все еще под вопросом остается успешная реализация озвученных на МВМС-2017 масштабных планов по наращиванию сил и средств ВМФ России, особенно в части надводных кораблей дальней морской зоны. Таким образом, процесс обновления корабельного состава ВМФ дается отечественному ОПК непросто.

Впрочем, не будем впадать в пессимизм, тем более что от Международного военно-морского салона российская общественность привыкла ожидать позитивным новостей. Думается, МВМС-2019 тут не станет исключением. К тому же, в прессу уже просочились сообщения о сенсациях и звездах грядущего салона. К числу последних можно отнести, например, следующие анонсы.

Невское проектно-конструкторское бюро впервые представит концепт нового российского перспективного авианосца. Шифр проекта — «Ламантин». Судя по всему, это будет промежуточный вариант между ранее уже показанными концептами тяжелого многоцелевого авианосца проекта «Шторм» (водоизмещение — до 90 тысяч тонн) и легкого многоцелевого авианосца проекта «Шторм-КМ» (водоизмещение — 40,5 тысяч тонн).

Помимо «Ламантина», Невское проектно-конструкторское бюро также впервые представит модель и характеристики экспортного варианта большого десантного корабля доработанного проекта 11711, шифр «Кайман». Напомним, что именно по доработанному проекту, подразумевающему увеличение водоизмещения до 7—8 тысяч тонн, 23 апреля была заложена вторая пара «11711»-х, получивших названия «Владимир Андреев» и «Василий Трушин».

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» впервые представит модель средней многоцелевой подводной лодки П-750Б с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ) замкнутого цикла.

НПО «Пожарная автоматика сервис» представит обновленный комплекс обнаружения пожара. Причем сразу в двух вариантах: «Гамма-02М» для гражданских судов и «Гамма-02Ф» для военных кораблей. Думается, что в свете недавней трагедии, связанной с пожаром на глубоководном аппарате ВМФ, комплексы «Гамма» приобретают особую актуальность.

Кроме того, ожидается, что производители покажут натурные образцы берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ» и 57-миллиметровой автоматической облегченной артиллерийской установки АУ-220М, модели фрегата проекта 11661 «Гепард-3.9» и корвета проекта 20382 (шифр «Тигр») в новом экспортном облике, а также модель противоминного корабля базовой зоны проекта 12701Э «Александрит-Э» и модель МРК проекта 22800Э «Каракурт-Э».

Также не исключено, что именно во время МВМС-2019 будет опубликовано сообщение о подписании госконтракта с «Объединенной судостроительной корпорацией» на постройку двух ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955А, шифр «Борей-А».

Как мы видим, программа IX Международного военно-морского салона обещает стать весьма насыщенной и интересной.

10, 11 и 12 июля выставочная экспозиция МВМС будет открыта для специалистов, а 13—14 июля салон распахнет свои двери для всех желающих.