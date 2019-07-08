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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Боброва завершила карьеру

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Боброва завершила карьеру

Москва, 8 июля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка написала об этом на своей странице в Instagram.

«Я завершаю свой путь в спорте. И делаю это, ни о чем не жалея и с радостью в сердце», — написала Боброва.

Фигуристка отметила, что годы, проведенные на льду, были потрясающими. По ее словам, фигурное катание закалило ее как спортсменку и многому научило. Она добавила, что фигурное катание стало большой частью ее жизни. 

Профессиональная спортсмена выразила уверенность, что после завершения спортивной карьеры у нее начнется «не менее интересная и полная приключений жизнь».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Боброва завершила карьеру

Екатерина Боброва завоевала на Олимпиаде в Сочи золотую медаль в командных соревнованиях по фигурному катанию. Год назад она стала серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане. Спортсменка также выигрывала медали на чемпионате мира и чемпионатах Европы.

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