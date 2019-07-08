NewsOne отменил телемост с Россией

Киев, 8 июля. Украинский NewsOne сообщил об отмене телемоста с Россией из-за угроз физической расправы в адрес телеканала и коллектива.

В заявлении отмечается, что телеканал попытался организовать «площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей», однако это привело к тому, что в отношении NewsOne была начата информационная атака. Именно поэтому было принято решение отменить телемарафон «Надо поговорить».

«Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов, привела к тому, что <…> в отношении нашего телеканала была начала массированная информационная атака», — подчеркивается в сообщении.

В NewsOne отмечают, что после объявления о проведении телемоста начали звучать заявления об акциях протеста у здания канала и «прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких».

«Такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы <...>. Мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно», — говорится в заявлении телеканала.

Напомним, в эфире программы «Вести с Дмитрием Кисилевым» на «России 1» было объявлено, что 12 июля пройдет телемост между российским телеканалом и украинским NewsOne. Изначально планировалось, что телемост пройдет с 18.00 до 20.00. Однако эта инициатива получила резкую критику со стороны Национального союза журналистов Украины. Так, глава комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар подчеркнула, что NewsOne могут лишить лицензии за телемост с российским телеканалом. В свою очередь, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение наложить штраф на NewsOne в размере около $3,5 тысячи за «пропаганду» «страны-агрессора».

В официальном заявлении украинского NewsOne подчеркивалось, что проведение открытого диалога с Москвой в рамках телемоста с «Россией 1» — это журналистский долг телеканала.