Жириновский предложил выгонять несовременных учителей из школ

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил увольнять школьных учителей за несовременный язык и неумение общаться с детьми. С такой инициативой он выступил в ходе парламентских слушаний в Госдуме, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сейчас мы хотим запретить мобильники. Это чудовищно. Нормальное состояние — рядом телефон, смартфон, какую-то информацию можно получить, отправить», — напомнил Жириновский об инициативе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

По его словам, попытки заострить внимание детей на учебе таким путем — это работа «не с того конца».

«Не запрещайте мобильные телефоны, смартфоны, а выгоняйте учителей, которые не могут преподавать на современном языке, войти в душу к молодым людям. А мы по технике бьем. Вот техника мешает слушать! Ну не будут слушать. Без мобильника будут сидеть, тупо смотреть на глупого учителя и ничего делать не будут», — заявил лидер ЛДПР.

Парламентарий обратил внимание: проблемы с избиением школьников учителями и наоборот связаны с тем, что учитель «не подходит».

«Не хотят они его слушать, — уточнил Жириновский. — Я дал образцовый урок в одной московской школе — распространите его на все школы. Можете вот так преподавать? Не можете — уходите из школы. Бесполезно [работать учителем], они 11 лет сидят, они вас не слушают. У них другие мысли в голове», — подытожил депутат.

Напомним, сегодня в Госдуме проходят парламентские слушания на тему «Вопросы развития цифровой экономики». Данное мероприятие организовано с целью подготовки законодательной базы в соответствующей сфере.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о запрете мобильных телефонов в школах. В частности, она обратила внимание, что в учебных заведениях нет камер для хранения смартфонов, а учиться с наличием мобильного на уроке ребенок не будет.