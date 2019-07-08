СБУ требует наказать украинские телеканалы, планировавшие телемост с Россией

Киев, 8 июля. Служба безопасности Украины требует наказать телеканалы «112. Украина» и NewsOne из-за планов провести телемост с Россией.

СБУ предложила созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будет рассмотрен вопрос введения санкций против телеканалов страны, которые хотели провести телемост с Россией.

«Принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание под логотипами «112. Украина» и NewsOne», — говорится в сообщении ведомства.

По мнению СБУ, телеканалы «112. Украина», NewsOne и ZIK должны ответить за намерение провести телемост. Служба безопасности обратилась к Антимонопольному комитету страны с требованием реализовать меры «по демонополизации информационного пространства» со стороны медиахолдинга, в который входят эти телеканалы.

Напомним, ранее пресс-служба ВГТРК сообщила, что 12 июля состоится телемост между студиями канала «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве. Российскую сторону должны были представлять Мария Ситтель и Андрей Малахов, а украинскую — Елена Кирик и Василий Голованов.

Планы телеканалов вызвали возмущение у украинских властей. В частности, партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» выразила мнение, что телемост является попыткой повлиять на выборы в Верховную раду. О недопустимости реализации таких инициатив заявила и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.