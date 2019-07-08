Криками «позор» украинцы оценили президентство Порошенко, считает эксперт

Политический аналитик Богдан Безпалько заявил, что крики «позор» в адрес Порошенко — это реакция на экономический спад и падение уровня жизни на Украине.

Ранее на своей странице в соцсети Facebook депутат Верховной рады Александр Онищенко опубликовал видеоролик, в котором жители Хмельницкого не очень радушно встретили экс-президента Украины Петра Порошенко.

На опубликованных кадрах видно, как бывший глава государства идет по улице и радостно пожимает руки жителям города. Однако вместо теплой встречи, толпа начинает скандировать: «Ганьба!» (позор) и «Иди отсюда!».

Петру Алексеевичу устроили «Ганьбу!» в, как он любит говорить, «фантастичному» Хмельницком. Gepostet von Aleksandr Onyshenko am Sonntag, 7. Juli 2019

Комментируя отношение жителей Хмельницкого к Петру Порошенко, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «это реакция на экономическое падение уровня жизни в стране».

«Для простого населения это самый главный критерий. Улучшается жизнь простого украинца, значит президент хороший, если же ухудшается, несмотря на милитаризацию, все эти Томосы и все прочее, то президент плохой. Особенно если жизнь ухудшается очень сильно, а на Украине она упала в разы. Поэтому конечно ему и предъявляют такие претензии, поэтому Зеленский и выиграл выборы, хотя при нормальной, демократической, просто здоровой политической системе он бы никогда не стал президентом», — поясняет эксперт.

И действительно, в настоящее время для экс-президента Украины наступили не самые лучшие времена в его политической карьере. Только по данным на начало июля, его партия «Европейская солидарность» держит лидерство в парламентском антирейтинге, за нее не готовы голосовать более 44% жителей страны.

«И вряд ли Порошенко может каким-то образом улучшить ситуацию. Хотя какая-то часть населения за его партию все же проголосует, но только потому, что какая-то часть украинцев стабильно является националистами. Это, кстати, результат развития уже постсоветской Украины в целом. Тем не менее большого успеха на Украине Порошенко уже иметь не будет никогда. Даже националистическую нишу у него перебьют другие политики, вроде Андрея Билецкого», — заключил Богдан Безпалько.

Напомним, бывший президент Украины приезжал в Хмельницкий в рамках предвыборного тура «Европейской солидарности». Дело в том, что в мае новый глава государства Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Голосование пройдет по смешанной системе — половину депутатского корпуса (225 человек) изберут по партийным спискам, половину — в мажоритарных округах.