Гудковскому кандидату Соловьеву «нарисовали» тысячи подписей к выборам в МГД

Оппозиционер Дмитрий Гудков пытается представить своего соратника Александра Соловьева «самым чистым кандидатом», якобы «честно» собравшим подписи для выдвижения в Мосгордуму. Однако источники Федерального агентства новостей сообщают, что подписи за Соловьева нарисованы на одной из подпольных «фабрик» по фальсификациям.

Несмотря на заверения Гудкова, что Александр Соловьев якобы «честно» и самостоятельно собрал все подписи, на деле ситуация не столь радужная. Источник ФАН в штабе Гудкова сообщил, что на третью неделю сбора у Соловьева было всего 1237 подписей, так что он просто физически не мог успеть самостоятельно собрать все остальное. Однако Гудков, видя соринку в любом идеологически чуждом глазу, не замечает бревна ни у себя, ни у своего соратника.

«Посмотрите на это фото. Первая стопка — подписные листы нашего кандидата Александра Соловьева. Они прошли через руки сборщиков и проверяющих, через дожди и кубы. Они настоящие. А вторая — стопка провластного кандидата. Резаная бумага», — пытается уверить всех Гудков через социальные сети и Telegtam-канал.

«Когда мы с командой пришли в избирком, перед нами несколько спойлеров также сдавали подписи. Чистенькие, аккуратно сложенные — так выглядит свежераспечатанная стопка бумаги. Это первое, что бросилось в глаза, потому что так не могут выглядеть настоящие листы с реальными подписями», — уверяет Гудков.

Оппозиционер обещает не мириться с этим и уже начал вместе со своей так называемой «командой» бомбить Московский избирком, прокуратуру и Следственный комитет заявлениями, шантажируя возможных оппонентов по выборам уголовными сроками за якобы «поделку» подписей.

Такие заявления уже написал сам Гудков, а также его протеже Александр Соловьев и еще один «гудковец» Дмитрий Клочков.

Напомним, Соловьев, о котором так печется Гудков, ранее пытался хайповать на больном ребенке находящейся под домашним арестом за участие в нежелательной организации Анастасии Шевченко.

Напомним также, что Гудков и его команда не гнушаются массовых фальсификаций ради участия в выборах в Мосгордуму. Ранее была накрыта целая фабрика по «рисованию» подписей за Гудкова и другого оппозиционного кандидата в МГД Илью Яшина. «Рисовальщики», вольготно расположившиеся в одной из столичных квартир, скрылись до приезда полиции. В настоящее время правоохранительные органы ведут проверку по этому факту, соответствующее заявление направлено также в Московскую избирательную комиссию.

Напомним, скандальными фальсификациями отметилась еще одна претендентка на кресло московского депутата — юрист так называемого ФБК и соратница скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь.