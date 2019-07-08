Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Украинские радикалы поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией

296
0 Оставить комментарий

Украинские радикалы поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией

Киев, 8 июля. Украинские националисты потребовали от главы государства Владимира Зеленского ответить на решение телеканала NewsOne провести телемост с «Россией 1».

Как сообщил лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий, запланированный на предстоящую пятницу телевизионный мост с Москвой представляет собой информационную диверсию, ключевая задача которой — «поставить Украину в унизительное положение раскаяния».

Депутат Рады заявил, что у президента Зеленского есть 24 часа, чтобы дать адекватную оценку происходящему.

«Мы даем Владимиру Зеленскому сутки, чтобы адекватно ответить на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве», — поставил ультиматум Зеленскому Билецкий, текст обращения опубликован в его блоге для издания «Украинская правда».

Ранее в пресс-службе ВГТРК заявили, что 12 июля между студиями канала «Россия 1» в российской столице и NewsOne в Киеве проведут телемост. Пресс-служба NewsOne назвала выход на открытый диалог с российской стороной профессиональным долгом и обратила внимание на то, что примерно 70% граждан Украины ждут переговоров с Москвой.

В Союзе журналистов Украины крайне отрицательно отнеслись к такой идее представителей СМИ, а депутаты Верховной рады из-за возможного телемоста потребовали созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров