Украинские радикалы поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией

Киев, 8 июля. Украинские националисты потребовали от главы государства Владимира Зеленского ответить на решение телеканала NewsOne провести телемост с «Россией 1».

Как сообщил лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий, запланированный на предстоящую пятницу телевизионный мост с Москвой представляет собой информационную диверсию, ключевая задача которой — «поставить Украину в унизительное положение раскаяния».

Депутат Рады заявил, что у президента Зеленского есть 24 часа, чтобы дать адекватную оценку происходящему.

«Мы даем Владимиру Зеленскому сутки, чтобы адекватно ответить на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве», — поставил ультиматум Зеленскому Билецкий, текст обращения опубликован в его блоге для издания «Украинская правда».

Ранее в пресс-службе ВГТРК заявили, что 12 июля между студиями канала «Россия 1» в российской столице и NewsOne в Киеве проведут телемост. Пресс-служба NewsOne назвала выход на открытый диалог с российской стороной профессиональным долгом и обратила внимание на то, что примерно 70% граждан Украины ждут переговоров с Москвой.

В Союзе журналистов Украины крайне отрицательно отнеслись к такой идее представителей СМИ, а депутаты Верховной рады из-за возможного телемоста потребовали созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).