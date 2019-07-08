Путин обсудил с Нетаньяху урегулирование в Сирии

Москва, 8 июля. Российский лидер Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху взаимодействие на сирийском направлении с учетом итогов встречи секретарей советов безопасности РФ, Израиля и США. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Кремля.

По данным пресс-службы, стороны обсудили вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении с учетом результатов трехсторонней встречи секретарей советов безопасности РФ, Израиля и США 25 июня текущего года​​.

«В частности, отмечена важность дальнейшей координации по линии военных ведомств», — следует из сообщения.

В Кремле уточнили, что лидеры двух держав договорились о продолжении личных контактов.

Кроме того, Путин и Нетаньяху обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в гуманитарной отрасли и экономической сфере.

Ранее глава правительства Израиля Нетаньяху назвал общую цель Израиля, России и США в Сирийской Арабской Республике.