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Идею телемоста между Россией и Украиной высоко оценили в Кремле

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Идею телемоста между Россией и Украиной высоко оценили в Кремле

Москва, 8 июля. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о запланированном телемосте между Россией и Украиной, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вы знаете, эту инициативу двух телеканалов, которую, с нашей точки зрения, можно только приветствовать, несмотря на все, скажем так, политико-дипломатические «турбулентности» между двумя странами», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что общение народов двух стран «никто не отменял», и прямо, и опосредованно оно продолжается.

«И поэтому, конечно, подобные инициативы, нам кажется, заслуживают высокой оценки», — подчеркнул представитель Кремля.

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