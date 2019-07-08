В Кремле выразили обеспокоенность иранской программой обогащения урана

Москва, 8 июля. Россия обеспокоена ситуацией с Ираном, превысившим уровень обогащения урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Москва настроена на продолжение диалога и укрепление усилий на дипломатическом фронте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как заявил иранский МИД 7 июля, обязанности по сделке будут сокращаться каждые 60 дней, если не будет подвижек в вопросе антииранских санкций.

«Ситуация, конечно, вызывает обеспокоенность. <…> Мы по-прежнему являемся сторонниками СВПД», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос CNN.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что именно российская сторона и Владимир Путин предупреждали о негативных последствиях, которые неминуемо наступят после того, как одно из государств-участников СВПД решило прекратить свои обязательства и вышло из сделки.

«Мы сейчас фиксируем эти последствия с сожалением. Российская дипломатия будет продолжать работать. Мы будем также ожидать результатов работы комиссии МАГАТЭ, которая будет собираться в ближайшие дни», — заключил Песков.

Напомним, что США ранее вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне РФ Юрий Швыткин считает, что Иран начал обогащение урана выше уровня, предусмотренного СВПД, в ответ на действия Штатов.