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Кремль прокомментировал предложение Зеленского привлечь к переговорам по Донбассу США

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Кремль прокомментировал предложение Зеленского привлечь к переговорам по Донбассу США

Москва, 8 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе с участием США, Британии, Германии и Франции, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«Пока я не готов как-то отвечать, это же абсолютно новый формат», — сказал российский чиновник. 

Представитель Кремля объяснил, что необходимо понять перспективы таких переговоров и какой формат встречи предполагается. 

«Дело в том, что США не являются участником «нормандского формата» и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США. Это новая инициатива, безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать какой-то реакции», — отметил пресс-секретарь президента России. 

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с инициативой провести переговоры об урегулировании ситуации в Донбассе, в которых примут участие Киев, Москва, Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин. По его словам, стороны могут встретиться в белорусской столице.    

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться украинскому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждают на разных международных площадках, в том числе в Минске. Несмотря на подписанные соглашения между сторонами внутриукраинского конфликта, перестрелки идут до сих пор. 

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