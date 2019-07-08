Кремль прокомментировал задержание россиян в Ливии

Москва, 8 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание российских граждан в Ливии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков подчеркнул, что в Кремле располагают информацией об этом инциденте, но вопрос об этом входит в компетенцию МИД РФ.

«По линии министерства иностранных дел предпринимаются необходимые шаги по установлению причин. Это вопрос к нашему внешнеполитическому ведомству», — добавил он.

Напомним, о задержании двух россиян в Ливии, членов Фонда защиты национальных ценностей, стало известно 5 июля. Один из них — социолог Максим Шугалей. Россиян обвинили во вмешательстве в выборы, которых в стране, к слову, не было, поскольку там идет ожесточенная гражданская война.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что в Ливии россияне выполняя исследовательские и социологические задачи.

Организация проводит в Ливии социологические, культурологические и политические исследования. Эксперты сходятся во мнении, что поводом для задержания и ареста послужило интервью сотрудников с сыном Муаммара Каддафи. По мнению писателя и общественного деятеля Николая Старикова, за задержанием стоят США, которые боятся потерять контроль над Ливией.