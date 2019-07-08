Песков рассказал, на какой стадии находятся поставки в Турцию ЗРК С-400

Москва, 8 июля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что поставки российских ЗРК С-400 Турции продолжаются согласно плану, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ответ на вопрос Bloomberg о поставках С-400 Песков сказал, что ситуация находится на должной стадии.

«Более подробной информации я вам не могу предоставить», — сказал пресс-секретарь главы российского государства.

Журналист Reuters поинтересовался, обсуждали ли президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора поставки С-400.

«Они упоминались, безусловно. [Это] сделка, находящаяся на стадии реализации», — ответил Песков.

Напомним, Турция ранее заявила о намерении приобрести у России четыре дивизиона ЗРК С-400. В связи со сделкой с Россией на Анкару серьезное давление оказывают Соединенные Штаты. Однако турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция не намерена отказываться от российского вооружения.

Ранее сообщалось, что американское издание RealClear Defense назвало главную причину страха НАТО перед российским ЗРК С-400. Авторы материала отметили, что выход ЗРК С-400 на международный рынок демонстрирует способность РФ создавать системы вооружений, которые могут нести определенную угрозу американским самолетам.

В комментарии Федеральному агентству новостей военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец объяснил, почему Соединенные Штаты боятся поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции.