Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Путин встретится с главой Дагестана в Москве

102
0 Оставить комментарий

Путин встретится с главой Дагестана в Москве

Москва, 8 июля. Президент РФ Владимир Путин примет главу Республики Дагестан Владимира Васильева в Москве 8 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что глава Дагестана уже поправился после болезни и приступил к работе.

«Естественно, Дагестан для президента — это особый регион, (к нему) особое внимание, поэтому это такая очередная сверка часов», — рассказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что 8 июля у Путина состоится международный телефонный разговор, информация о котором будет предоставлена дополнительно. Главу государства ждет очень напряженный рабочий день, поскольку он будет проводить внутренние совещания.

Также Дмитрий Песков сообщил, что 9 июля Путин отправится в Екатеринбург.

«Там он примет участие в Иннопроме,  выступит на Втором глобальном саммите по производству и индустриализации, пообщается со студентами Уральского федерального университета, что особенно важно», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков напомнил, что президент РФ давно еще принял решение посетить все федеральные университеты, и Уральский пока не был охвачен.

«Каждый раз президент с большим вниманием и готовностью общается со студентами, это всегда ценное общение», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров