Путин встретится с главой Дагестана в Москве

Москва, 8 июля. Президент РФ Владимир Путин примет главу Республики Дагестан Владимира Васильева в Москве 8 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что глава Дагестана уже поправился после болезни и приступил к работе.

«Естественно, Дагестан для президента — это особый регион, (к нему) особое внимание, поэтому это такая очередная сверка часов», — рассказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что 8 июля у Путина состоится международный телефонный разговор, информация о котором будет предоставлена дополнительно. Главу государства ждет очень напряженный рабочий день, поскольку он будет проводить внутренние совещания.

Также Дмитрий Песков сообщил, что 9 июля Путин отправится в Екатеринбург.

«Там он примет участие в Иннопроме, выступит на Втором глобальном саммите по производству и индустриализации, пообщается со студентами Уральского федерального университета, что особенно важно», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков напомнил, что президент РФ давно еще принял решение посетить все федеральные университеты, и Уральский пока не был охвачен.