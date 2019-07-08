Володин заявил, что конфликт с Россией нужен рвущимся к власти в Грузии радикалам

Москва, 8 июля. Постоянное провоцирование конфликта с Россией и дестабилизация политической обстановки в Грузии нужны радикальным силам, цель которых заключается в свержении действующей власти в республике. Соответствующее заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что в Грузии ситуация продолжает ухудшаться. Однако, по словам Володина, в таком неприемлемом поведении нет ничего удивительного, так как «действия радикалов направляются Госдепартаментом США и их марионеткой Михаилом Саакашвили, которые давно сделали русофобию основой всей своей политической деятельности».

«Очевидно, что произошедшее недавно в грузинском парламенте и вчерашняя выходка — звенья одной цепи. Мы видим, что напряжение будет и дальше нагнетаться группой радикалов и их западными кураторами. Только на этой волне они рассчитывают прийти к власти. Самостоятельная Грузия им не нужна», — резюмировал Володин.

Говоря о «вчерашней выходе», Володин имел ввиду инцидент на грузинском телеканале «Рустави 2». В воскресенье ведущий передачи «P. S.» Георгий Габуния грубо высказался в адрес президента РФ. Зрителей телеканала возмутило поведение журналиста. Сотни граждан Грузии пришли к зданию «Рустави 2» и потребовали уволить ведущего и гендиректора телеканала.

Напомним, после массовых беспорядков в Грузии российский президент Владимир Путин запретил авиакомпаниям РФ летать в страну с 8 июля. Позже министерство транспорта России сообщило о закрытии полетов в страну грузинским авиакомпаниям. Многие эксперты считают, что к организации беспорядков на территории Грузии могут быть причастны США. Так, ранее старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер сказал, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий». Кроме того, в Грузии работают фонд «Свободная Россия», финансируемый Вашингтоном, и Агентство США по международному развитию.