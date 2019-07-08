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Песков прокомментировал оскорбительное высказывание грузинского журналиста в адрес РФ

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Песков назвал позором для грузин оскорбления в адрес Путина

Москва, 8 июля. Высказанные грузинским журналистом Георгием Габуниией оскорбления в адрес России абсолютно неприемлемы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что такое поведение Москва «решительно осуждает», передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«Что касается конкретно оскорблений в адрес нашей страны и нашего президента, то, конечно мы считаем их абсолютно неприемлемыми, мы  их решительно осуждаем, — сказал российский чиновник. — Мы отмечаем, что все руководство Грузии: и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента — решительно осудили эту выходку». 

Песков отметил, что подобное поведение — не важно, кем оно было спровоцировано — недостойно грузинского народа. По его словам, для грузинского народа, имеющего большую историю и богатейшую культурную традицию, — случившееся является позором. 

«Безусловно, подобное поведение, будь оно спровоцировано кем-то желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения или будь оно последствием абсолютного безумия (конкретного ведущего), конечно же, недостойно грузинского народа. Это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшую культурную традицию», — добавил чиновник. 

Представитель Кремля отметил, что в последние дни в Грузии наблюдаются новые обострения русофобских припадков. По его мнению, это ни что иное, как последствия нежелания или неготовности Тбилиси «с самого начала приструнить экстремистки настроенных молодчиков». 

Напомним, в воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с ругани в адрес российского лидера. Большое количество пользователей в социальных сетях осудили журналиста и выразили опасение, что отношения между Москвой и Тбилиси могут еще больше обостриться. Выступление телеведущего осудили президент и премьер-министр Грузии.

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