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Объявлены цены на новый китайский пикап JAC T6

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Объявлены цены на новый китайский пикап JAC T6

Пекин, 8 июня. Китайская автокомпания JAC Motors объявила цены на новый пикап JAC T6, продажи которого стартуют 1 сентября этого года.

Стоимость начальной комплектация Intermediate JAC T6 с бензиновым мотором объемом 2 литра и мощностью 177 лошадиных сил составит 1 млн 299 тыс. рублей. Вариант авто с дизелем того же такого же объема и мощностью 136 лошадиных сил обойдется дороже на 100 тыс. рублей. В пресс-службе компании отметили, что салон пикапа в вариации Intermediate обтянут черной тканью и оборудован аудиосистемой с проигрывателем CD и четырьмя динамиками.

Комплектация Full Extra отличается кожаной отделкой салона, мультимедийной системой типа MP5 с сенсорным экраном, шестью динамиками и функцией Bluetooth. Помимо этого — камера заднего вида и система бесключевого доступа.  С бензиновым мотором цена на такой вариант JAC T6 составит 1 млн 399 тыс. рублей, а вариант с дизелем — 1 млн 499 тыс. рублей. На авторынке в России JAC T6 будет доступен только с приводом 4×4.

Как отмечает «Газета.ру», все комплектации имеют электроприводы зеркал и стеклоподъемников, кондиционер, регулируемое по высоте мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой. Сиденье водителя имеет механическую регулировку в шести направлениях.

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