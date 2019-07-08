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Диетологи назвали мешающие похудеть продукты

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Диетологи назвали мешающие похудеть продукты

Москва, 8 июля. Диетологи рассказали, какие продукты способны мешать похудению. По словам экспертов, речь не всегда идет о кондитерских изделиях. Об этом сообщает портал «Актуальные Новости».

Как отмечают специалисты, нужно отказаться от пакетированных соков, которые продаются на прилавках. Многие верят, что фруктовые соки являются эффективной альтернативой газированным напиткам, но в действительности это не так.

По словам диетологов, соки в пакетах содержат в своем составе большое количество сахара. Кроме того, пишет ресурс, калорийным является кофе в пакетиках.

Отмечается, что при соблюдении диеты не надо употреблять утром сухие завтраки, так как в них содержится дневная норма сахара и калорий. Покупной йогурт с добавками и творожная масса тоже препятствуют похудению.

Ранее британские ученые назвали самые опасные пищевые привычки.

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