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Путин не обсуждал с полпредом Цукановым арест его помощника

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Путин не обсуждал с полпредом Цукановым арест его помощника

Москва, 8 июля. Президент РФ Владимир Путин не обсуждал со своим полпредом на Урале Николаем Цукановым ситуацию с его помощником Александром Воробьевым, обвиненным в государственной измене. Об этом заявил в понедельник на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нет, они не встречались, не было такой встречи», — ответил он на соответствующий вопрос, отметив, что у Путина есть вся информация по данному вопросу.

Напомним, 5 июля текущего года Лефортовский суд российской столицы арестовал на 60 дней помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе. Воробьева задержали по подозрению в государственной измене.

В прошлую пятницу Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании Воробьева по статье о государственной измене​​​. Ведомство ходатайствовало в Лефортовском суде Москвы о его аресте, и там удалось выяснить, что подозреваемый — помощник полпреда президента в УФО Николая Цуканова.

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