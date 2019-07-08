Володин предложил финансовую поддержку банкам за развитие цифровой экономики

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оказывать финансовую поддержку банкам за разработку современных сервисов. Такую инициативу он озвучил в ходе парламентских слушаний «Вопросы развития цифровой экономики».

«Центральному банку можно было бы направлять средства через адресную инвестиционную программу на развитие сервисов, которые ждут люди. Это был бы реальный и серьезный вклад в развитие цифровой экономики», — заявил Володин.

По его словам, поддержка тех банковских структур, которые уже показывают результат, была бы наиболее эффективна.

«И нам, если говорить с законодательной точки зрения, стоило бы подумать об этом, в том числе и в отношении частных банков. Вложения в новые технологии, цифровую экономику должны поощряться», — указал он.

Володин обратил внимание и на значимость цифрового развития для граждан.

«Этот разговор крайне важен, потому что речь идет о создании условий. Законодательство здесь играет ключевую роль для того, чтобы наши компании имели преференции, чтобы вы могли развивать свои предложения более эффективно. И конечно, это должно в первую очередь сказаться на качестве жизни людей», — подытожил спикер нижней палаты парламента.

Напомним, сегодня в Госдуме проходят парламентские слушания на тему «Вопросы развития цифровой экономики». Данное мероприятие организовано с целью подготовки законодательной базы в соответствующей сфере.