Отец Фриске заявил, что Шепелев залил замок ее квартиры клеем

Москва, 8 июля. Отец скончавшейся четыре года назад певицы Жанны Фриске обвинил гражданского мужа артистки Дмитрия Шепелева в вандализме. Владимир Фриске утверждает, что Шепелев залил клеем замочную скважину квартиры, принадлежавшей поп-звезде при жизни.

Отец Жанны Фриске рассказал, что недавно приехал в московскую квартиру певицы, чтобы забрать счета за коммунальные услуги, однако вскрыть дверь не смог, поскольку замок был испорчен.

«Кроме Дмитрия, это никто не мог сделать: комплекс элитный, на территорию не пускают посторонних, да и вандалов среди соседей нет», — рассказал Владимир Фриске.

Он сообщил, что дверь все же удалось вскрыть, а испорченный замок сменили. После этого, по словам отца Жанны Фриске, Шепелев звонил и требовал предоставить доступ в квартиру, поскольку их общий с певицей сын Платон является законным наследником недвижимости.

«Так и есть, но ему еще не исполнилось 18 лет. Просто Диме не доверяем. Когда Жанночка болела, он поселил там родителей, а мы узнали уже по факту», — сообщил Владимир Фриске.

Также отец певицы рассказал, что Дмитрий Шепелев продал особняк, который они приобрели вместе с Жанной Фриске. По словам Владимира Фриске, гражданский муж умершей поп-звезды отдал дом «за бесценок», запросив за недвижимость 7 миллионов рублей. Отец артистки отметил, что сейчас юристы проверяют законность сделки, поскольку они с супругой не давали согласия на продажу, а часть особняка, по словам Владимира Фриске, принадлежит им, сообщает «Дни.ру».

Отметим, что 8 июля Жанне Фриске исполнилось бы 45 лет, но в 2015 году певица умерла от неоперабельной опухоли головного мозга. В понедельник родные и близкие артистки соберутся сначала на могиле звезды на Николо-Архангельском кладбище, а затем поужинают в доме ее родителей в Подмосковье. В гости к семье Жанны Фриске должны приехать Ольга Орлова, Митя Фомин и многие другие. Дмитрий Шепелев на праздник не приглашен.

Напомним, родители Жанны Фриске сейчас находятся далеко не в лучших отношениях с ее гражданским мужем. Между сторонами конфликта не стихают споры о пропаже 21 миллиона рублей, выделенного «Русфондом» на лечение певицы. Кроме того, отец и мать артистки не могут прийти к соглашению с Шепелевым по поводу встреч шестилетнего Платона с родственниками.

Ранее мать Жанны Фриске Ольга Копылова поделилась воспоминаниями о болезни дочери. Копылова не сомневалась, что поп-звезда сможет победить онкологию.