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Правительство ЕАО опровергло сообщения о возможной отставке губернатора

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Правительство ЕАО опровергло сообщения о возможной отставке губернатора

Биробиджан, 8 июля. Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь работает в плановом режиме и в отставку не собирается, сообщили СМИ со ссылкой на региональное правительство.

Источник РИА Новости в правительстве ЕАО сообщил, что Левинталь работает в плановом режиме и «каких-либо предпосылок для его отставки нет».

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что в рамках очередной ротации могут быть заменены несколько глав российских регионов, в том числе возможна отставка Левинталя.

Левинталь возглавил Еврейскую автономную область в сентябре 2015 года. Тогда на губернаторских выборах он получил поддержку 75% избирателей. Его полномочия завершаются в сентябре следующего года.

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