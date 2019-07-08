МИД РФ осудил беспрецедентную по своей низости выходку на грузинском телеканале

Москва, 8 июля. Министерство иностранных дел РФ категорически осуждает беспрецедентную по своей низости выходку, связанную с непозволительными выпадами в адрес руководства РФ на грузинском телеканале. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба дипломатического ведомства России.

Российская сторона рассматривает инцидент как очередную открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв отношений Москвы и Тбилиси, подчеркнули в внешнеполитическом ведомстве страны.

«Нынешний вопиющий инцидент — яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что в отличие от нападения 20 июня на членов российской парламентской делегации — грузинские власти осудили неприемлемое поведение радикалов.

Напомним, вечером 7 июля ведущий оппозиционного телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с мата в адрес главы российского государства Владимира Путина. Президент и премьер Грузии осудили слова журналиста.

Кроме того, нецензурная ругань грузинского журналиста вызвала крайне отрицательную реакцию гендиректора «Рустави 2» Ники Гварамии. Он подчеркнул, что считает мат неприемлемым в телевизионном эфире.

Слова Габунии вызвали возмущение пользователей Сети в Грузии и спровоцировали стихийную акцию протеста. Жители грузинской столицы собрались возле здания телеканала и потребовали уволить телеведущего и генерального директора «Рустави 2».