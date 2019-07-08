NewsOne назвал своим журналистским долгом проведение телемоста с Россией

Киев, 8 июля. Украинский канал NewsOne считает своим журналистским долгом проведение открытого диалога с Москвой в рамках телемоста с «Россией 1». Об этом говорится в официальном заявлении телеканала.

«Именно телемосты Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах положили начало общению между народами, находящимися благодаря политикам в состоянии холодной войны. <…> И мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира», — подчеркивается в заявлении NewsOne.

По информации украинского телеканала, на данный момент около 70% украинцев ждут прямых политических переговоров с РФ.

Ранее сообщалось, что 12 июля пройдет телемост между телеканалами «Россия 1» и NewsOne. Об этом объявили в эфире программы «Вести с Дмитрием Кисилевым». Планируется, что продолжительность телемоста составит два часа с 18.00 до 20.00.

Напомним, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудил возможное проведение телемоста. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что NewsOne могут лишить лицензии за телемост с РФ.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал инициативу по проведению телемоста между российским и украинским телеканалами здравой. Он напомнил, что в 1980-х годах проводились «легендарные телемосты» между СССР и США. По словам сенатора, эти мероприятия сыграли знаковую роль в отношения между странами. Он объяснил, что телемост поможет «снять те недоразумения, которые копились в последние годы».