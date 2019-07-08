Тбилиси, 8 июля. Двое сотрудников грузинской телекомпании «Рустави-2» уволились в знак протеста против оскорблений в адрес российского президента Владимира Путина в эфире программы «P.S.».

Грузинский телеканал «Русави-2» после скандала покинули несколько сотрудников. Отмечается, что во время митинга возле здания телеканала в грузинской столице оператор Леван Маргвелашвили порвал свою пресс-карту и бросил камеру. По данным издания «Sputnik-Грузия», он объяснил свои действия наличием семьи и тем, что не желает, чтобы его оскорбляли. Кроме него, канал покинул Леван Ростомаули, работавший над одним из самых рейтинговых сериалов страны «Подруги моей жены».

Напомним, в воскресенье, 7 июля, ведущий передачи «P.S.» Георгий Габуния грубо высказался о Путине и его покойных родителях. Зрители телеканала возмутились этому поступку. Сотни граждан Грузии пришли к зданию «Рустави-2» и потребовали уволить ведущего и гендиректора Нику Гварамию. Вещание было прервано.

Позже руководство телекомпании извинилось за инцидент. Действия представителя средств массовой информации осудили президент и премьер Грузии, а также огромное количество пользователей социальных сетей, которые опасаются, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

Ранее в результате столкновений в Тбилиси, которые произошли 20 июня, по данным Минздрава Грузии, пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. В столице Грузии произошло нападение на членов делегации из Москвы, приехавшей для участия в 26-й Международной ассамблее православия. Возглавлявший группу российских представителей парламентарий Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента. Это стало поводом для скандала, который, по всей видимости, был спланирован заранее.

Напомним, эксперты сходятся во мнении, что беспорядки на улицах Грузии организовали США. Об этом свидетельствуют высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Ранее он пригрозил Грузии, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий».

На территории Грузии работает фонд «Свободная Россия», финансируемый США. Его деятельность носит антироссийскую направленность. За провокациями в Грузии также может стоять Агентство США по международному развитию. При этом в Сети американцы, а также жители Евросоюза подстрекают граждан Грузии к беспорядкам, активно поддерживают «борьбу» грузин с россиянами. США таким образом создают информационный фон, выгодный Вашингтону.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал провокации в Грузии примером «геополитической инженерии» Запада. По его словам, пример Украины показывает, к чему может привести «слепое следование советам и подсказками из-за рубежа». Он напомнил, что государство с большим потенциалом при помощи бывшего главы Украины Петра Порошенко опустилось до состояния «просителей международной помощи».

Отметим, Грузия и США в 2016 году подписали соглашение об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности. На военной базе «Вазиани» Соединенные Штаты построили Центр боевой подготовки по аналогу немецкой базы Хохенфельс. В 2018 году министр обороны Грузии объявил о планах закупок вооружения из США.