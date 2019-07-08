Россия может «встроиться» в цифровой мир на правах лидера

Россия может стать частью цифрового мира на правах лидера. Такое мнение в ходе парламентских слушаний «Вопросы развития цифровой экономики» озвучил заместитель председателя правительства Максим Акимов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Россия имеет все предпосылки для встраивания в цифровой мир на правах лидера. У нас развитая инфраструктура, одна из самых дешевых в мире инфраструктур коммуникации», — заявил он.

По его словам, стоимость одного гигабайта мобильных данных в России в девять раз ниже, чем в Японии, в 14 раз ниже, чем в США, и в 17 раз ниже, чем в Южной Корее.

«У нас седьмое место в мире по степени вовлеченности людей в цифровую экономику. 86% населения России пользуется Интернетом каждый день. У нас самое большое в мире количество посещений сайтов госуслуг. За 2018 год было оказано 2,6 млрд госуслуг, число авторизованных пользователей достигло 90 млн человек в этом году», — добавил заместитель председателя правительства.

Быстрыми темпами развивается электронная коммерция, отметил он.

«Наши компании растут, добиваются успехов. Мы одна из немногих стран в мире, которая имеет национальный поисковик, национальные мессенджеры, развиваются социальные сети. У нас один из лучших цифровых банков в мире. Рынок каршеринга в Москве больше, чем в Пекине и Шанхае», — рассказал Акимов.

Напомним, сегодня в Госдуме проходят парламентские слушания на тему «Вопросы развития цифровой экономики». Данное мероприятие организовано с целью подготовки законодательной базы в соответствующей сфере.