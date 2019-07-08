Митингующие во главе с Вакарчуком требуют отменить проведение телемоста с РФ

Киев, 8 июля. Несколько десятков представителей партии «Голос», лидером которой является фронтмен коллектива «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, в понедельник собрались возле офиса телеканала NewsOne с требованием отменить телемост с Россией.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК, в пятницу, 12 июля, в 18.00 по московскому времени между студиями канала «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве пройдет телевизионный мост. Ведущими мероприятия будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым со стороны Украины.

Митингующие в украинской столице держат постеры и плакаты «Не телемост, а телемина», «Чемоданы, аэропорт, Москва» и другие, передает РИА Новости.

Певец Вакарчук во время выступления на митинге потребовал от СНБО и СБУ расследовать, «как нынешние собственники холдинга «Новости» консолидировали у себя телеканалы», которые, по его словам, занимают пророссийскую позицию.

Партия «Голос» требует проверить источники прибыли собственников телеканалов, которые входят в холдинг, а также их декларации, заявил лидер рок-группы.

Ранее российский журналист и ведущий политических ток-шоу Владимир Соловьев заявил, что взывающие к СНБО из-за прямого телемоста с Россией депутаты Рады попросту боятся правды.