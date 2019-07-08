В Совфеде рассказали о последствиях ругани в адрес Путина в эфире грузинского ТВ

Ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою итоговую воскресную программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента Владимира Путина. Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что подобное поведение не может остаться без последствий.

«Это возмутительное поведение грузинского журналиста стало главной темой сегодняшних разговоров российских политиков и общественных деятелей, — сообщил Федеральному агентству новостей сенатор Франц Клинцевич. — Оно, безусловно, не осталось незамеченным, и оно будет иметь последствия. Я не говорю, что это будут какие-то санкции в отношении Тбилиси со стороны Москвы. Но это может быть нота протеста со стороны российского внешнеполитического ведомства, например, выступления общественно-политических деятелей по этому поводу».

Парламентарий заявил, что в ситуации с Габунией гораздо важнее, как сами грузины отреагировали на оскорбления, прозвучавшие из его уст в адрес Владимира Путина.

«Если предыдущие русофобские выступления, которые были поддержаны президентом Грузии, организовывались сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили и спецслужбами и Госдепом США, о чем мы уже не раз говорили, то протесты у здания телекомпании «Рустави 2» оказались стихийными, потому что жители Тбилиси возмущены таким телеэфиром и понимают, что их загоняют в русофобию. Грузины, пришедшие вчера вечером к зданию телеканала, понимают, что противоречия между Россией и Грузией создаются искусственно, люди осознают, что это скажется на социально-экономических условиях в их стране, им не нужны конфликты, за которыми может последовать разрыв всех связей», — уверен Клинцевич.

Российский сенатор считает, что в этой связи была очень правильной реакция грузинского президента Саломе Зурабишвили, которая осудила поведение Габунии, назвав его провокацией против самой Грузии.

«Но для нас, повторюсь, гораздо важнее позиция грузинского народа, который сам, без какой-то организации, осудил омерзительную выходку Габунии. Это вызывает оптимизм», — добавил Франц Клинцевич.

Ранее, напомним, российские журналисты осудили поведение грузинского телеведущего. При этом отмечалось, что телеканал «Рустави 2» принадлежит Саакашвили, от которого можно ожидать всего что угодно.