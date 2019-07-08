Госдума назвала призыв США к Германии отправить войска в Сирию отчаянием американцев

Адальби Шхагошев, член комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции и первый заместитель руководителя партии «Единая Россия», прокомментировал в интервью РИА Новости недавний призыв Соединенных Штатов к Германии направить военный контингент в Сирию. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

По его мнению, данный шаг Вашингтона свидетельствует о растерянности и отчаянии среди военно-политического руководства США. Очевидно, что вопрос с САР и ближневосточным регионом в целом стал болевой точкой для американцев.

Напомним, Штаты пытаются побудить Берлин направить свои армейские подразделения в северо-восточную часть арабской республики, где дислоцируются проамериканские курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF). По замыслу Вашингтона, немецкие военные должны будут частично заменить солдат США в этом регионе. Такое предложение в интервью изданию Welt am Sonntag высказал представитель Соединенных Штатов по САР Джеймс Джеффри.

«Там [в США] видят провал собственной политики не только в Сирии, но и вообще на Ближнем Востоке. Вашингтон, понимая это, стремится как минимум разделить с другими игроками на международной арене ответственность за неудачи в САР», — заявил Адальби Шхагошев.

Притом обращение именно к Германии можно пояснить тем, что это самое сильное государство Евросоюза, добавил он. То есть американский президент Дональд Трамп тем самым готовит почву, чтобы в случае обвинений в адрес Белого дома переложить основную ответственность за деятельность коалиции в Сирии на своих союзников.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин признался в беседе с корреспондентом ФАН, что полностью разделяет мнение 1-го замруководителя «Единой России». Он подчеркнул, что Вашингтон всегда старается спрятаться, когда приходится отвечать за свои поступки.

«Соединенные Штаты постоянно тянут другие страны НАТО туда, где они создали очередной очаг нестабильности. Ближневосточный район — не исключение, американцами туда зачастую привлекаются союзные государства. Так была создана их так называемая антитеррористическая коалиция, которая, однако, слабо проявила себя в противостоянии «Исламскому государству»1 (запрещено в РФ). Тем не менее Белый дом не умеет признавать провалы, и потому привычно старается скинуть вину на других», — отметил наш собеседник.

Ранее США пытались призвать партнерские арабские страны, прежде всего — из числа монархий Персидского залива, направить войска в САР, но безуспешно. Теперь пришла очередь Германии.

«Кроме того, Вашингтон делал ставку на курдов, но это также не оправдалось. И вот он решил переложить как можно большую долю ответственности за все проколы на Берлин. Безусловно, Штаты не остановятся на этом предложении, они будут и дальше генерировать возможности привлечения максимального количества других государств Европы на Ближний Восток, чтобы постепенно раствориться за их спинами. Это стандартная технология США, они всегда так поступают, когда чувствуют, что начинает доноситься запах жареного», — пояснил эксперт.

Важным фактором также является решение Трампа участвовать в следующей президентской гонке. Бесспорно, он вполне осознает, что его сирийская кампания совершенно не добавит ему очков в ходе голосования.

«Ближневосточная внешняя политика Соединенных Штатов, и в первую очередь — конкретно в САР, заходит в тупик. Между тем Дональд Трамп готов ввязаться в новую предвыборную кампанию, и потому он не хочет терять лицо и признавать неудачи в регионе. С другой стороны, он, очевидно, опасается педалировать активные боевые действия в Сирии, чтобы идти на следующий срок в образе миротворца и благотворителя, а не агрессора. Соответственно, в условиях этой дилеммы и была избрана тактика привлечения третьих стран к конфликту с целью перекладывания на них ответственности за все неудачи США в арабской республике», — подытожил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.