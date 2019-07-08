Союз журналистов Украины осудил идею проведения телемоста с Россией

Киев, 8 июля. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осудил возможное проведение телемоста украинским каналом NewsOne и российским телеканалом «Россия-1». Об этом говорится в заявлении НСЖУ.

«Мы готовы защищать широкие права украинских журналистов и украинских СМИ, одновременно возмутительным является прямое сотрудничество с российским пропагандистским телеканалом», — говорится в опубликованном на сайте НСЖУ заявлении.

Украинский союз журналистов призвал коллектив NewsOne соблюдать законодательство страны и нормы медиарегулирования, которые запрещают трансляцию в украинском эфире российских каналов.

Союз журналистов также напомнил руководителям СМИ о последствиях сотрудничества с российской прессой, сообщил «ФедералПресс».

«Сознательное сотрудничество с государственными российскими медиа может быть фактором, который приведет к акции протеста (и вполне реально — физическую агрессию)», — добавили в Союзе журналистов Украины.

Украинская организация призвала телеканал NewsOne пересмотреть свое решение о проведении телемоста с российским каналом, отметил телеканал «360».

Ранее в эфире программы «Вести с Дмитрием Кисилевым» на телеканале «Россия-1» было объявлено, что 12 июля пройдет телемост с украинским каналом. Как сообщил «Взгляд.ру», он будет длиться в течение двух часов с 18.00 до 20.00.

Напомним, отношения между Москвой и Киевом обострились в 2014 году после государственного переворота на Украине. Тогда новое украинское руководство обвинило Россию во «вмешательстве». Москва все обвинения категорически отрицает.