РФ в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений в провинциях Хама и Латакия

Москва, 8 июля. Российские наблюдатели за прошедшие сутки зафиксировали семь случаев нарушения режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — пять. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

Отмечается, что за прошедший день российской стороной было зафиксировано семь фактов открытия огня в провинциях Хама и Латакия.

«Турецкой частью представительства зафиксировано пять фактов открытия огня в провинции Хама», — следует из документа.

В Минобороны уточнили, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные миссии не проводил.

Накануне боевики в Сирии обстреляли поселения в провинциях Латакия, Хама и Алеппо