Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

РФ в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений в провинциях Хама и Латакия

211
0 Оставить комментарий

РФ в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений в провинциях Хама и Латакия

Москва, 8 июля. Российские наблюдатели за прошедшие сутки зафиксировали семь случаев нарушения режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — пять. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

Отмечается, что за прошедший день российской стороной было зафиксировано семь фактов открытия огня в провинциях Хама и Латакия.

«Турецкой частью представительства зафиксировано пять фактов открытия огня в провинции Хама», — следует из документа.

В Минобороны уточнили, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные миссии не проводил.

Накануне боевики в Сирии обстреляли поселения в провинциях Латакия, Хама и Алеппо

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров