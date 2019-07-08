Сирия, 8 июля. САА и NDF****** направили подкрепление в район Сирийской пустыни в Дейр-эз-Зоре. Столкновения между ССА** и «Ахрар Аш-Шам» наблюдаются в Африне. Курдский боец был застрелен неизвестными в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: приступили к новому этапу подрывных работ в Алеппо; совместно с NDF направили дополнительные силы в район Аш-Шулы на западе Дейр-эз-Зора; открыли ответный огонь по позициям исламистов на севере Хамы.

«Сирийская свободная армия» (ССА): вступила в противостояние с «Ахрар Аш-Шам» на северо-западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве человека на юго-востоке Хасаки.

Курды: лишились одного из бойцов в результате нападения неизвестных в Хасаке.

ВС Турции: направили новый военный конвой в провинцию Идлиб.

Провинция Алеппо

В окрестностях административного центра региона вновь ведутся подрывные работы, целью которых является уничтожение СВУ и боеприпасов, обнаруженных после зачистки данных территорий от исламистов вооруженной оппозиции. Новостной портал Al Manar News передает, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) ведут работу в квартале Рамусе с 8.00. Напомним, территория Алеппо полностью перешла под контроль сил Башара Асада в декабре 2016 года.

Между тем стало известно о новых междоусобных стычках в рядах джихадистов исламистских бандгрупп. Тот же медиапортал сообщает о том, что один из боевиков группировки «Ахрар Аш-Шам» был убит во время столкновений с джихадистами так называемой полиции «Сирийской свободной армии» (ССА) в городе Африн на северо-западе Алеппо. О причинах вооруженного конфликта на данный момент ничего неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Jorf News сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) и Национальные силы обороны (NDF) направили дополнительные отряды в сторону города Аш-Шула, расположенного к югу от Дейр-эз-Зора. Они будут задействованы в проведении широкомасштабной военной операции по выявлению так называемых спящих ячеек «Исламского государства», которые все еще скрываются в районах Сирийской пустыни. На запад провинции были передислоцированы сотни военнослужащих правительственной армии и бойцов народного ополчения. На это силы САР подвигло новое нападение террористов ИГ1, произошедшее накануне недалеко от населенного пункта Кобаджеб, в результате которого погибли три солдата САА.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) сообщает о том, что в Идлиб прибыл очередной конвой с техникой и материально-техническим обеспечением из Турции. Отмечается, что колонна с подкреплениями пересекла сирийско-турецкую границу в районе контрольно-пропускного пункта «Кафр-Лясин». Ожидается, что конвой проследует в направлении наблюдательных постов, размещенных на окраинах «Большого Идлиба» в рамках российско-турецкого соглашения о создании демилитаризованной зоны.

Тем временем в южной части региона вновь осуществляют боевые вылеты российские ВКС. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), самолеты ВКС РФ атаковали укрепрайоны исламистов в окрестностях городов Аль-Хубейт и Хан-Шейхун. Данные о нанесенном радикалам уроне пока уточняются.

Провинция Хама

Военный источник в сети Twitter (badly_xeroxed) сообщает о том, что боевики незаконных бандформирований продолжают провоцировать столкновения с правительственными войсками на линии соприкосновения сил. Исламисты нанесли удары по району населенных пунктов Браидидж, Шейх-Хадид, Хайялин и Аль-Хамамият, Аль-Джарния. Информация о возможных пострадавших из числа мирных жителей в настоящий момент выясняется. Как известно, беспорядочные обстрелы джихадистов нередко приводят к жертвам среди гражданского населения. В качестве ответных действий ВВС Сирии провели боевые вылеты в зонах дислокации боевиков на подступах к городу Кафр-Зета, передает интернет-портал Step News Agency.

Провинция Хасака

Агентство новостей Al Manar News сообщает о том, что в юго-восточной части Хасаки неизвестными был убит один из местных жителей. Группа вооруженных людей открыла по нему огонь на окраине населенного пункта Абу Хамда, оккупированного «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Кроме того, еще один налет неизвестных произошел вблизи города Тель-Барак, где был застрелен один из курдских бойцов. Предполагается, что вылазки в зонах контроля SDF были предприняты боевиками подпольных групп «Исламского государства». Тем не менее медиапорталы, подконтрольные группировке, пока не заявляли об ответственности террористов за эти атаки.

1 Организация запрещена на территории РФ.