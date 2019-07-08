Новый президент Латвии ошибся в тексте присяги на инаугурации

Рига, 8 июля. Новый президент Латвии Эгилс Левитс допустил ошибку в тексте присяги во время инаугурации. Из-за этого ему пришлось произносить клятву дважды.

Левитс принес присягу перед латвийским парламентом 8 июля.

«Я буду делать все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благосостоянию Латвии и ее жителей. Я буду свято чтить конституцию Латвии и законы государства. Я буду относиться справедливо ко всем и выполнять свои функции по совести», — говорится в тексте торжественной клятвы.

Произнося эту часть, в первый раз Левитс сказал apzina — «сознание» вместо sirdsapzina — «совесть», сообщает «Взгляд». Спикер Сейма Инара Мурниеце попросила его повторить клятву.

После присяги новый президент получил государственные награды Латвии. Затем Левитс возложит цветы к памятнику первому президенту Янису Чаксте и памятнику Свободы — главному монументу государства, сообщает News.ru. Также на 8 июля запланировано обращение вступившего в должность президента к жителям Латвии. А вечером в понедельник в Рижском замке пройдет символическая церемония передачи поста Эгилсу Левитсу от предыдущего президента Латвии Раймондса Вейониса, пишет «АиФ».

63-летний юрист Эгилс Левитс принимал участие в латвийской политической жизни с 1980-х годов. В 1990-х он был представителем Латвии в ЕСПЧ, а с 2004 года работал судьей Суда Европейского союза. Сейм Латвии избрал Левитса президентом страны 29 мая 2019 года. Он получил голоса 61 парламентария из 100.

Позднее Левитс заявил, что хотел бы наладить отношения Москвы и Риги. По его мнению, взаимодействие России и Латвии должно быть частью общей политики Евросоюза. При этом Левитс отметил, что не поедет в Москву, если получит приглашение на празднование Дня Победы.