Россияне рассказали о своем отношении к браку

Москва, 8 июля. Стало известно, как россияне относятся к официальной регистрации брака. Оказалось, что ее поддерживают почти 80% наших сограждан.

Причем наибольшей популярностью такая точка зрения пользуется у россиян в возрасте старше 60 лет. Исследование на эту тему провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения, сообщает телеканал 360.

Согласно результату опроса, за последние два года отношение к браку среди россиян почти не изменилось. Почти 80% участников исследования заявили, что поддерживают официальную регистрацию отношений. 11% респондентов признались, что против регистрации брака ничего не имеют, но и обязательной эту процедуру не считают. Среди тех, кто считает так, оказались в основном молодые люди от 18 до 24 лет (17%) и от 25 до 34 лет (18%).

Выяснили социологи и какой возраст россияне считают самым оптимальным для брака. Для женщин, по мнению респондентов, он должен быть в среднем 24 года, а для мужчины — 27 лет.



