Верховный суд Украины отменил повторную жеребьевку партий на выборы в Раду

Киев. 8 июля. Новая жеребьевка номеров партий, под которыми они должны были расположиться в бюллетенях на выборах в Верховную раду Украины, была отменена по решению Верховного суда страны.

Соответствующую информацию передает украинское издание «Страна», однако решение к настоящему моменту еще не опубликовано на официальном сайте суда.

Напомним, Центральный избирательный комитет 26 июня провел жеребьевку. По ее результатам все политические партии получили порядковые номера, согласно которым они и будут размещены на бюллетене. Позже специальная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня. Аграрная партия Украины подала в суд с требованием провести повторную жеребьевку, суд поддержал иск.

Партия «Слуга народа» обратилась в Кассационный суд с жалобой на решение о проведении повторной жеребьевки, которая «может привести к искажению воли избирателей, так как партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием номеров их названий в избирательных бюллетенях».

Отметим, изначально была зарегистрирована 21 партия, но по решению Верховного суда в список без жеребьевки внесли кандидатов в депутаты по списку партии «Движение новых сил Михаила Саакашвили». ЦИК Украины провел совещание, на котором представители политических партий заявили, что правовых оснований для проведения повторной жеребьевки нет.

Напомним, спикер Рады Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в украинский парламент. Хотя ранее председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье напомнила Украине об обязанности приглашать наблюдателей Ассамблеи на президентские и парламентские выборы. На ее слова ответила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко. Она подчеркнула, что наблюдение за выборами является правом ПАСЕ, однако это не означает, что парламент страны обязан приглашать наблюдателей из организации.