Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 23

Иркутск, 8 июля. Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло 23 человек, сообщили СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как сообщил источник РИА Новости, было обнаружено еще одно тело. Таким образом, жертвами наводнения стали 23 человека, добавил он.

Ранее сообщалось, что в результате паводка в Иркутской области погибли 22 человека.

Российский президент Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера. Глава государства потребовал установить особый уровень реагирования. Путин 3 июля подписал указ о мерах по ликвидации последствий наводнения в области.

Кроме того, российский лидер поручил правительству выделить средства из федерального бюджета на капитальный ремонт поврежденного жилья. Для тех, кто остался без жилья предусмотрены соответствующие выплаты.