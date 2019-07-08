Стариков объяснил, что последует за выходкой Габунии

Ведущий грузинской программы «P. S.» телекомпании «Рустави 2» Георгий Габуния, покрывший в прямом эфире матом российского президента Владимира Путина, может быть убит, а виновной в этом назначат Россию. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил писатель, общественный деятель Николай Стариков.

«В наше время удивляться ни человеческой глупости, ни человеческой подлости не приходится, — с сожалением констатировал он. — Поэтому после того, как грузинский ведущий покрыл матом президента России, есть определенные варианты развития событий».

По мнению эксперта, один из возможных вариантов — это некое печальное для Габунии происшествие с обвинением впоследствии Российской Федерации.

«Звучит глупо, но после того, как англичане нас обвинили по делу об отравлении Скрипалей, стало понятно, что нет предела совершенству человеческой подлости и глупости».

Второй вариант заключается в том, что выходка ведущего «P. S.» — это просто человек решил поймать свою долю странной и мерзкой славы, а значит, никаких последствий это, с некоторой вероятностью, иметь не будет.

«И, наконец, третий вариант — любое другое развитие событий, когда еще один деятель культуры, ведущий, политик Грузии будет продолжать поддерживать эту противоестественную вражду между русским и грузинским народами», — объяснил Стариков.

Собеседник ФАН исключил вероятность того, что грузинские власти предоставят Габунии охрану, чтобы не допустить провокации с покушением на скандального ведущего.

«Грузинские власти, наоборот, хотят, чтобы что-то случилось по сценарию номер один, и поэтому его, конечно же, охранять не будут. О своей безопасности в первую очередь он должен думать сам», — подытожил Николай Стариков.

Отметим, что выходка Габунии уже вызвала резкую реакцию в самой Грузии. В частности, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, президент Грузии Саломе Зурабишвили и ряд других местных политиков и общественных деятелей осудили поведение ведущего, а сотрудники «Рустави 2» начали увольняться. Кроме того, у здания телекомпании прошел спонтанный митинг, в ходе которого протестующие требовали увольнения Габунии, скандируя лозунг «Грузия без «Рустави 2».

Вместе с тем на Украине эта ситуация вполне ожидаемо нашла понимание. В частности, телеканал «Прямой», который ряд источников связывают с экс-президентом этой страны Петром Порошенко, планирует провести матерный флешмоб в поддержку Габунии.

Обращает на себя внимание и тот факт, что бывший грузинский президент и бывший же губернатор Одесской области Михаил Саакашвили удалил из своего аккаунта в социальной сети Facebook ранее размещенное сообщение с осуждением Габунии.