Экс-солистка «Блестящих» рассказала о конфликтах и спорах с Фриске

Москва, 8 июля. Экс-солистка поп-коллектива «Блестящие», певица Ирина Лукьянова рассказала о годах совместной работы с покойной вокалисткой группы Жанной Фриске. В течение шести лет артистки выступали в одном составе, потом Фриске занялась сольной карьерой.

По словам экс-участницы коллектива, поначалу между ней и Фриске возникали конфликты и недопонимания. Но со временем вокалистки поняли, что необходимо искать компромисс, поэтому научились понимать друг друга с одного взгляда.

По словам 42-летней Лукьяновой, «Блестящим» изначально представили Жанну как хореографа.

«Мы с Жанной быстро поняли, что ругаться бесполезно, когда ты проводишь в машине по 24 часа. Бессмысленно ругаться, потому что завтра нужно мириться. У нас периодически были стычки, мы не уступали друг другу», — вспоминает артистка.

Она отметила, что через несколько лет совместной работы девушки поняли, что понимают друг друга по взгляду, передает Nation News.

Лукьянова обратила внимание на то, что в коллективе все понимали, что у Фриске сложится сольная карьера, поскольку группу она переросла. При этом она считает, что опыт работы в коллективе помог Жанне в сольной карьере.

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет из-за тяжелой болезни. 8 июля 2019 года ей исполнилось бы 45. О своей болезни исполнительница узнала в 2013 году во время беременности. Фриске жаловалась на постоянные головные боли, а в начале 2014 года родные Жанны сообщили, что врачи обнаружили у нее неоперабельную опухоль головного мозга.

Ранее СМИ сообщили, что роскошную квартиру в районе Красной Пресни покойной Фриске выставили на продажу вслед за подмосковным особняком певицы.