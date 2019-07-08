Захарова отреагировала на слова грузинского журналиста, оскорбившего Путина

Москва, 8 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила выступление грузинского журналиста Георгия Габунии, который в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина.

«Это беда Грузии», — заявила российский дипломат в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Накануне телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с ругани в адрес российского лидера. Огромное количество интернет-пользователей осудили журналиста и выразили опасение, что отношения между Москвой и Тбилиси могут еще больше обостриться. Выступление телеведущего осудили президент и премьер-министр Грузии. Грузинский лидер Саломе Зурабишвили назвала высказывание Габунии оскорбительным. Она осудила разжигание ненависти и отметила, что это провокация, направленная против Грузии.